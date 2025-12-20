Haberler

Çanakkale'de üniversiteli genç kızın şüpheli ölümünde erkek arkadaşı gözaltına alındı

Çanakkale'de, erkek arkadaşının evinde fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın'ın ölümüyle ilgili 39 suç kaydı bulunan B.K. gözaltına alındı. Olay, sağlık ekiplerine yapılan ihbarla ortaya çıktı.

Çanakkale'de, erkek arkadaşının evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın'ın(25) ölümüyle ilgili 39 suç kaydı bulunan erkek arkadaşı B.K.(25) gözaltına alındı.

Olay, 18 Aralık saat 14.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl sokakta bir apartman dairesinde meydana geldi. B.K., Gamze Nur Yalçın'ın hareketsiz halde yattığın fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yalçın'a dairede ilk müdahale gerçekleştirildi. Nabzı atmadığı anlaşılan Yalçın, yapılan ilk müdahalenin ardından Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Öte yandan 39 suç kaydı bulunan erkek arkadaş B.K. gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
