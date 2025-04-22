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Çanakkale'de Traktör Kazasında 72 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Traktör Kazasında 72 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ilaçlama yaptığı elma bahçesinde traktörün altında kalan 72 yaşındaki Kemal Yılmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Çanakkale'de ilaçlama yaptığı elma bahçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay dün gece meydana geldi. Bayramiç ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde Kemal Yılmaz (72) 17 TK 690 plakalı traktör ile ilaçlama yapmak için elma bahçesine gitti. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Elma bahçesine giden yakınları Kemal Yılmaz'ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Kemal Yılmaz'ın cenazesi savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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