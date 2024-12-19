Çanakkale'de Trafik Kazası: Traktör İkiye Bölündü, 2 Yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hafif ticari araç ile traktör çarpıştı. Kazada traktör ikiye bölündü. 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yiğitler köyü girişinde kavşakta meydana geldi. 17 TA 998 plakalı Cevdet Tanık (73) idaresindeki traktör, Ertan Yıldız yönetimindeki 16 SAR 16 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarken, traktör ise ikiye bölündü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ertan Yıldız ile traktör sürücüsü Cevdet Tanık yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE