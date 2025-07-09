Çanakkale'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Çanakkale'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ergün Ekinci hafif yaralandı. Kazada kontrolsüz şekilde ana yola çıkan bir aracın motosiklete çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mesut Hulki Önür Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan P. yönetimindeki 17 HU 181 plakalı aracın park alanından ana yola kontrolsüz çıkması sonucu 17 HJ 722 plakalı motosiklet araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ergün Ekinci hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2 hafta önce nişanlanmıştı, genç futbolcu talihsiz olay sonucu hayatını kaybetti

23 yaşındaki genç futbolcu talihsiz olay sonucu hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Banka ve fonda parası olanlara kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.