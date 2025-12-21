Haberler

Çanakkale'de 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza genç çifti birbirinden ayırdı

Güncelleme:
Çanakkale Lapseki-Çanakkale kara yolunda meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir aracın yolculuğu sırasında gerçekleşti. Edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal, kazada hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Çanakkale'de 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı kaza, 5 ay önce evlenen Neslihan ve Mustafa Soysal çiftini birbirinden ayırdı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Lapseki- Çanakkale kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil, iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle kovalamacaya giren otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girip, o sırada Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Kazada, 35 APD 325 araçta bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu, Doğuran Samet Eğer hayatını kaybetti. Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı araçta bulunan Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü taburcu edildi.

Genç kadın da hayatını annesi gibi trafik kazasında kaybetti

Kazada hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal'ın annesi Feray Akın'ı 2017 yılında Muğla'da Anneler Günü gezisinde trafik kazasında, babasını ise 2020'de kaybettiği öğrenildi. Neslihan Soysal'ın 5 ay önce evlendiği eşi Mustafa Soysal ise kazadan yaralı olarak çıktı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
