Bayramiç'te otomobille motorsiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motorsikletin çarpışması sonucu 2'si Afgan uyruklu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayda motorsiklet kullanılamaz hale gelirken, otomobilde de ciddi maddi hasar oluştu.

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobille motorsiklet çarpıştı, 2'si Afgan uyruklu olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Ezine Bayramiç karayolu üzerinde meydana geldi. Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında Afgan uyruklu G.N.(33) ile arkasında bulunan M.M. (32) plakasız motorsiklet ile M.U.(22) idaresindeki 16 ZC 133 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.U., Afganistan uyruklu G.N. ve M.M. ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada motorsiklet kullanılamaz hale gelirken arabada büyük maddi hasar oluştu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
