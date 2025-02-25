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Çanakkale'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çanakkale'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole devrildi. Sürücü Alaattin Erkul hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit istikametine gitmekte olan Alaattin Erkul idaresindeki 16 CFV 60 plakalı otomobil, yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nusratlı rampalarında şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Alaattin Erkul yaralandı. Yaralan sürücü ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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