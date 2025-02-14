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Çanakkale'de Tek Tekerle Giden Motosikletliye 13 Bin Lira Ceza

Çanakkale'de Tek Tekerle Giden Motosikletliye 13 Bin Lira Ceza
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Çanakkale'de tek teker üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsüne, emniyet şeridi ihlali ve trafik güvenliği kurallarını ihlal ettiği için 13 bin 420 lira ceza kesildi.

Çanakkale'de tek tekerle trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen motosikletliye 13 bin 420 lira ceza işlem uygulandı.

Kentte kara yolunda tek teker üzerinde ilerleyen 34 JFD 381 plakalı motosikletin görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sürücü S.A.'ya 'emniyet şeridi ihlali', 'saygısız hareketlerde bulunmak', ' Trafik güvenliği ve trafik düzeni kurallarına uymamak' ve 'izin alınan gösteri dışında akrobatik hareketlerde bulunmak' ihlallerinden 13 bin 420 lira para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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