Tefecilik ve uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı. İlgili emniyet birimleri tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli evraklar ile sentetik ecza ele geçirildi.

Çanakkale'de tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde yüksek faiz ile borç vererek haksız kazanç elde ettikleri (tefecilik) ve uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller, 2 adet ajanda ve 39 adet sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve Ü.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
