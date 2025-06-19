Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın, Şüpheliye Adli İşlem Başlatıldı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın nedeniyle biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı. Yangının, biçerdöverin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlendi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olduğu öne sürülen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güllüce köyünde saat 11.30'da Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında 40 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü. Ekipler, yangının biçerdöverin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını belirledi. Yangının çıkışına neden olduğu tespit edilen şüpheli biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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