Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 16.31 sıralarında Çan ilçesine bağlı Dondurma köyü yakınlarında tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan 7 uçak ve 3 helikopter ve karadan ise 16 arazöz, 1 dozer ve 98 personelin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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