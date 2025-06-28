Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ihbarın ardından ekipler tarafından söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın Bayramiç ilçesine bağlı Ahmetçelli köyü ile Yağcılar Odun Deposu arasında bulunan tarım arazisinde çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa