Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ihbarın ardından ekipler tarafından söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın Bayramiç ilçesine bağlı Ahmetçelli köyü ile Yağcılar Odun Deposu arasında bulunan tarım arazisinde çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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