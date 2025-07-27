Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında saat 12.45 sıralarında tarım arazisinde yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor

Premier Lig'in yıldızı Mourinho'dan transfer telefonu bekliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş

Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı! En yakını tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.