Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında saat 12.45 sıralarında tarım arazisinde yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. - ÇANAKKALE