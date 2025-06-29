Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Doğan Aslan mevkiinde tarım arazisinde başladı. Rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de gönderildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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