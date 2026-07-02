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Çanakkale'deki yangında 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Çanakkale'deki yangında 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyü yakınları Çakıllık mevkisinde bulunan tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında nedeni henüz belli olmayan bir yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana doğru ilerlemeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köy sakinleri de tankerlerle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan saat 14.10 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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