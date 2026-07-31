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Çanakkale’de tarım arazisinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Çanakkale’de tarım arazisinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bayramiç ilçesine bağlı Akçakıl ve Mollahasanlar köyleri arasındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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