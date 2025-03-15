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Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangın ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Bayramiç ilçesi Evciler köyü Tepeler mevkiinde bir tarım arazisinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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