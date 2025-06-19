Çanakkale'de Tarım Arazisi Yangını ve Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Çanakkale'de Tarım Arazisi Yangını ve Şüpheli Hakkında Adli İşlem
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında 600 dönüm ekili alan zarar gördü. Olayla ilgili bir şüpheli tespit edilerek adli işlem başlatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinin yanmasına neden olan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yangın, dün saat 12.00 sıralarında Çan'a bağlı Bahadırlı köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ihbarla bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve personelle 1.5 saatte söndürülen yangında 600 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada olaya neden olan şüpheli tespit edilip hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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