Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde sürüklenmeye başlayan ve içinde 9 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Eceabat'a yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 9 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu ile yedeklenerek Eceabat'a yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde içinde 9 kişi bulunan 8 buçuk metre boyundaki tekne sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Eceabat'a yanaştırıldı. - ÇANAKKALE