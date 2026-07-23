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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde sürüklenmeye başlayan ve içinde 9 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Eceabat'a yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 9 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu ile yedeklenerek Eceabat'a yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde içinde 9 kişi bulunan 8 buçuk metre boyundaki tekne sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Eceabat'a yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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