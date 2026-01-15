Haberler

Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, 5-11 Ocak tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheliyi tutukladı. Toplamda 55 şüpheli yakalanırken, 61 bin 614 şahıs ve 48 bin 846 araç sorgulandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-11 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 61 bin 614 şahıs ve 48 bin 846 araç sorgulandı. 107 aranan şahıs ve 21 araç yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan hakkında 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, tehdit suçundan hakkında 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan hakkında 3' er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şahıs, nafaka hükümlerine uymamak suçundan hakkında 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan hakkında 8 ay 3 gün ve 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, vergi usul kanununa muhalefet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan hakkında 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan hakkında 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 34 şüpheli olmak üzere toplam 55 şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlanan 55 şüpheliden 21' i tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
