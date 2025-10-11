Çanakkale'de Silahlı Çatışma: 7 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki akraba arasında çıkan silahlı çatışmada evinin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki kız çocuğuna saçma isabet etti. Olayda yaralanan 2 kişi ve saçmanın isabet ettiği çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen C.D. ile E.A. arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda vücutlarına saçma isabet eden C.D. ve E.A. yaralandı. Çatışma sırasında evinin bahçesinde oyun oynayan kız çocuğu B.N.'ye (7) de saçma isabet etti. Ağır yaralanan B.N. ambulansla Balıkesir'e sevk edildi. Yaralanan C.D. ve E.A. ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.