Haberler

Çanakkale'de jandarmadan siber suçlara yönelik farkındalık çalışması

Çanakkale'de jandarmadan siber suçlara yönelik farkındalık çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince vatandaşlara yönelik siber suçlarla mücadele farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, siber suçlarla mücadele çerçevesinde vatandaşlara yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar, Biga, Lapseki ve Merkez ilçelerinde yapıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Sarıgül, Trump'a meydan okudu: Gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al

Maduro'yu kaçıran Trump'a Erzincan'dan meydan okudu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kez daha ameliyat oldu! 'Bağırsağımı kestiler' demişti

Ünlü oyuncu doktor hatası yüzünden bir kez daha bıçak altına yattı
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

Transferin açıklanması an meselesi! Fener'e bir dünya yıldızı daha