Çanakkale'de jandarmadan siber suçlara yönelik farkındalık çalışması

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, siber suçlarla mücadele çerçevesinde vatandaşlara yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar, Biga, Lapseki ve Merkez ilçelerinde yapıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa