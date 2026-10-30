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Çanakkale'de seyir halindeki özel halk otobüsü motor bölümünde yandı

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Çanakkale'de seyir halindeki özel halk otobüsü motor bölümünde yandı
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Çanakkale'de Setboyu Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında seyir halindeki özel halk otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. İçinde yolcu bulunmayan otobüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 18.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'de özel halk otobüsü, seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Setboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İçinde yolcu olmayan 17 HO 1004 plakalı özel halk otobüsü seyir halindeyken motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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