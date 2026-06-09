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Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı
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Çanakkale'de 1-8 Haziran tarihlerinde yapılan polis uygulamalarında farklı suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı. Uygulamalarda 8 bin 896 kişi ve 3 bin 489 araç incelenirken, narkotik madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda farklı suçlardan aranan 10 şahıs tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamalarda 8 bin 896 şahıs, 3 bin 489 araç incelendi. Farklı suçlardan aranan 17 şüpheli yakalanırken, 528 araç sürücüsüne idari ceza uygulandı. Yapılan aramalarda toplamda; 589,62 gram narkotik madde, 58 adet uyuşturucu hap, 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Uygulamalarda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret' sucundan işlem yapılan 3 şüpheli, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 4 kişi, 'Motosiklet hırsızlığı-mala zarar verme' olayı ile ilgili 2 şüpheli olmak üzere toplam 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 102 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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