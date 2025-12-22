Çanakkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Gelibolu Kavakköy ile Yülüce arasındaki otoyolda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Ercan Uzundirek (31) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak önde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercan Uzundirek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE