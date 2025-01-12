Çanakkale'de Otomobil Kocabaş Çayı'na Düştü: 1 Yaralı, 1 Kayıp

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir otomobil Kocabaş Çayı'na uçtu. Kazada bir kişi yaralanırken, kayıp bir kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay sabah saat 08.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Çomaklı Köyü'nde yaşandı. Ali Kaan Demir ve İlkehan Mert Salathan'ın içinde bulunduğu 41 AFU 652 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya uçtu.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İlkehan Mert Salathan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde bulunan diğer kişi, Ali Kaan Demir, kazanın ardından kayboldu. Ekipler, Demir'i bulmak için arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE