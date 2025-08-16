Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Başladı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Bayramiç ilçesi Bayramiç Barajı yakınlarında saat 23.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan yoğun müdahale sürüyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa