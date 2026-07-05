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Çanakkale'de orman yangınlarına karşı ekipleri sahada

Çanakkale'de orman yangınlarına karşı ekipleri sahada
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Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarını önlemek için ormanlık alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Çanakkale'de orman ve jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı sahada denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlarda önleyici denetim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği ile doğal zenginliklerin korunması için denetimler aralıksız sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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