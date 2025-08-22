Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 5 uçak, 5 helikopter karadan ise 49 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araçlar ve 163 personelle müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE