Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına uçakların müdahalesi havadan görüntülendi.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel müdahale ederken havadan 8 uçak, 4 helikopter destek veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de yükselen alevlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımız, Yeşil Vatan için aralıksız görev başında" ifadelerini kullanırken, uçakların müdahalesi havadan görüntülendi. - ÇANAKKALE