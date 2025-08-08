Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak tarım arazilerine ve yerleşim yerine yaklaşmış durumda.

Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına uçakların müdahalesi havadan görüntülendi.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel müdahale ederken havadan 8 uçak, 4 helikopter destek veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de yükselen alevlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımız, Yeşil Vatan için aralıksız görev başında" ifadelerini kullanırken, uçakların müdahalesi havadan görüntülendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
