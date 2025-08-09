Çanakkale'de Orman Yangınına Gece Mesaisi

Çanakkale'de Merkez ve Bayramiç ilçelerinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekipler gece mesaisiyle müdahaleye devam ediyor.

Çanakkale'de Merkez ve Bayramiç ilçelerinde orman yangını etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinde çıkan yangında ekipler gece mesaisiyle yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çanakkale'de gece gündüz demeden, hem alevlerle hem de zorlu hava koşullarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle sahadayız" ifadeleri kullanıldı. - ÇANAKKALE