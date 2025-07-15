Çanakkale'de Orman Yangını: Yerleşim Yerleri Tehdit Altında

Çanakkale'de Orman Yangını: Yerleşim Yerleri Tehdit Altında
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Çanakkale'de Orman Yangını: Yerleşim Yerleri Tehdit Altında
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale devam ediyor. Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesi nedeniyle yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Yangın saat 15.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesi nedeniyle yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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