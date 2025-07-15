Çanakkale'de Orman Yangını, Naldöken Köyü Alevlere Teslim Oldu

Çanakkale'de Orman Yangını, Naldöken Köyü Alevlere Teslim Oldu
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, Naldöken köyünde bazı evleri yaktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor, rüzgar ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıkan alana yakın noktada bulunan Naldöken köyü alevlere teslim oldu. Bazı evler ile boş kullanılmayan binalar yandı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan 2 uçak ve 3 helikopter karadan ise 15 arazöz, 4 su ikmal,16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 130 personel ile müdahale etmeye devam ediyor. Şiddetli rüzgar ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınında şiddetli rüzgarın etkisiyle yangına yakın noktada olan Naldöken köyü alevlere teslim oldu. Bazı evler ile boş kullanılmayan binalar cayır cayır yandı. Evleri yanan köylüler ise sinir krizi geçirdi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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