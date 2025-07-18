Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyünde ormanlık alanda saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor. - ÇANAKKALE