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Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Barajı yakınlarındaki Saraycık köyü yakınlarında orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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