Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgar etkisiyle geniş bir alana yayıldı ancak ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesi sonucunda söndürüldü.
Yangın, saat 13.45 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarında ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesi sonucunda yangın saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa