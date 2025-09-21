Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.45 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarında ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesi sonucunda yangın saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - ÇANAKKALE