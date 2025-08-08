Çanakkale'de Orman Yangını: Boğaz Trafigi Tek Yönlü Kapandı

Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürerken, yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiğe tek yönlü kapatıldı.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip müdahale ederken havadan helikopter ve uçaklar müdahalesini sürdürüyor.

Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı

Yangına müdahale eden uçak ve helikopterlerin su alması için Çanakkale Boğaz kuzeyden güneye tek yönlü olarak kapatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
