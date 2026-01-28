Haberler

Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "29.01.2026 Perşembe (yarın) Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle tarifemizde bulunan tüm seferler iptal edilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
