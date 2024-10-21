Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Türkmenli köyü mevkiinde meydana geldi. Bir süt firmasına ait işletmeden çıkan 17 TP 364 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Yavaş'a (37), Türkmenli köyü mevkiinde Hasan Mert Y. idaresindeki 34 U 7533 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet sürücüsü Mehmet Yavaş ağır yaralı olarak Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Yavaş, sevk edildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Otomobil Bayramiç 3-sayfa Sağlık Kaza

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrette yıl sonu enflasyon baz alınacak mı? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman? FETÖ'nün evi nerede? Fetullah Gülen nerede yaşıyordu? Cevdet Türkyolu kimdir? Fetöcü Cevdet Türkyolu kaç yaşında, nereli? Hakan Şükür kimdir? Hakan Şükür ne zaman Amerika'ya gitti? Az önce deprem mi oldu? 21 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 'Yenidoğan Çetesi' nedir? Yenidoğan Çetesi nasıl yakalandı? Çetede kaç kişi bulunuyor? KIZILCIK ŞERBETİ 73. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 73. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakan Şükür ne paylaştı? Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ne dedi? Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri! FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.