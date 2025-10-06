Haberler

Çanakkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Güncelleme:
Çanakkale'de virajı alamayarak kaza geçiren motor sürücüsü Ahmet Can Öztekin ağır yaralandı. Olay anı başka bir motor sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Kazanın ardından Öztekin hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de trafikte seyir halindeki motor sürücüsü Ahmet Can Öztekin(23), virajı alamayarak kaza geçirdi. O anlar başka bir motor sürücüsünün kask kamerasına anbean böyle yansıdı. Sürücünün ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Olay, Biga- Çan yolu üzerinde 1 Ekim tarihinde gerçekleşti. Ahmet Can Öztekin, akşam saatlerinde motosikleti ile seyir halindeyken virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motor ile bariyerlere çarparak bir süre sürüklendikten sonra yola savruldu. O sırada trafikte olan sürücüler ve sürüş anını kayda alan diğer motosikletli Öztekin'in yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Öztekin, ilk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından ağır yaralı olan Öztekin, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
