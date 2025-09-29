Haberler

Çanakkale'de Kuaför Yangında Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Kuaför Yangında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de kuaförlük yapan Mehmet Özdemir, içinde bulunduğu otomobilin yanması sonucu hayatını kaybetti. Olaydan 2 gün önce nikah kıydığı ve 20 gün sonra düğün yapacağı öğrenildi.

Çanakkale'de kuaförlük yapan bir kişi, içinde bulunduğu otomobilin yanması sonucu hayatını kaybetti. Şahsın olaydan 2 gün önce nikah kıydığı ve 20 gün sonra düğünü olduğu öğrenildi.

Olay, 27 Eylül günü saat 03.30 sıralarında Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgede 34 GJ 6794 plakalı bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otomobilin sürücü koltuğunda ise tamamen yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. İlk yapılan incelemelerde cesedin kuaförlük yapan Mehmet Özdemir'e ait olduğu değerlendirildi. Ceset, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Mehmet Özdemir'in, 2 gün önce nikah kıydığı ve 20 gün sonra 18 Ekim tarihinde düğünü olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç

12 saatlik saldırı sonrası ülkenin başkenti havadan görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev tavuk markasına rekor ceza

KAP açıklaması geldi! Türkiye'nin dev tavuk markasına rekor ceza
Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf

130 kiloya kadar çıkan ünlü isimden şaşırtan zayıflama itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.