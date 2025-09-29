Çanakkale'de Kuaför Yangında Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de kuaförlük yapan bir kişi, içinde bulunduğu otomobilin yanması sonucu hayatını kaybetti. Şahsın olaydan 2 gün önce nikah kıydığı ve 20 gün sonra düğünü olduğu öğrenildi.

Olay, 27 Eylül günü saat 03.30 sıralarında Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgede 34 GJ 6794 plakalı bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otomobilin sürücü koltuğunda ise tamamen yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. İlk yapılan incelemelerde cesedin kuaförlük yapan Mehmet Özdemir'e ait olduğu değerlendirildi. Ceset, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Mehmet Özdemir'in, 2 gün önce nikah kıydığı ve 20 gün sonra 18 Ekim tarihinde düğünü olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE