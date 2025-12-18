Haberler

Biga'da öğrenci yurdunda yangın paniği: 4 öğrenci dumandan etkilendi

Güncelleme:
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 4 öğrenci dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yurt boşaltıldı ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde özel bir kız öğrenci yurdunda yangın paniği yaşandı. Dumandan hafif şekilde etkilenen 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Biga ilçesi Sakarya mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda saat 16.15 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tedbir amacıyla yurt boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Öte yandan yangından hafif şekilde etkilenen 4 öğrenci ise ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
