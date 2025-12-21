Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de iddiaya göre polisin dur ihtarına uymayarak ters yöne gören otomobil, karşı yoldan gelen otomobile çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Lapseki- Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle kovalamacaya giren otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girip, o sırada Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE