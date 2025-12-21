Haberler

Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de polisin dur ihtarına uymayarak ters yöne giden otomobil, karşı yönden gelen bir araca çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'de iddiaya göre polisin dur ihtarına uymayarak ters yöne gören otomobil, karşı yoldan gelen otomobile çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Lapseki- Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle kovalamacaya giren otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girip, o sırada Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü

Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü! İşte yeni takımı
Nedeni bilinmiyor! AVM'nin ortasında birbirlerine girdiler

Nedeni bilinmiyor! AVM'nin ortasında birbirlerine girdiler
2 kırmızı, 3 gol! Dev maçta kazanan Liverpool

2 kırmızı, 3 gol! İşte dev maçta kazanan takım
Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu

Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu
Eski mahalleler yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor: Örnek daireler ortaya çıktı

Eski mahalleler yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor
Fenerbahçe'de iki yıldız isim Beşiktaş derbisinde oynayamayacak

İki yıldız isim Noel'e gidiyor! Derbide oynayamayacaklar
Kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı

Görüntü kamuya ait bir salondan! İçeri giren kediye yaptıkları skandal
Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi

Patlayan su borusu ortalığı birbirine kattı
title