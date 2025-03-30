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Çanakkale'de Kaybolan Lise Öğrencisi Ayşegül K'nın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'de Kaybolan Lise Öğrencisi Ayşegül K'nın Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ayşegül K için arama çalışmaları sürüyor. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Emniyet ve Jandarma ekipleri, öğrencinin bulunması için çeşitli bölgelerde araştırmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ayşegül K'nın bulunması için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Ayvacık Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşegül K. dün kayboldu. Eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine Ayvacık ilçesinde Emniyet ve Jandarma ekipleri kayıp Ayşegül K'nın bulunması için arama çalışması başlattı. Ekipler, Ayşegül K'nın arama kurtarma çalışmaları kapsamında evinin yakınları, okulunun çevresi ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Ayşegül K'nın bulunması için emniyet ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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