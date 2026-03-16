Çanakkale'de kaybolan 2 kişi bulundu

Çanakkale merkezde kaybolan 2 kişi ekiplerin arama çalışmaları sonucu bulundu.

Çanakkale merkezde 2 kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri hareket geçti. Yapılan arama çalışmaları kapsamında AFAD ekibi tarafından kayıp 2 kişi bulundu.

AKUT sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Merkez Çiftlikdere mevkiinde kaybolan 2 vatandaşımız için çıktıkları operasyonu, kayıp şahısların AFAD İHA ekibi tarafından tespit edilmesinin ardından tahliyelere destek olarak sonlandırmıştır" denildi. - ÇANAKKALE

