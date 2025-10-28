Haberler

Çanakkale'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 27 Elektronik Sigara ve 220 kg Tütün Ele Geçirildi

Güncelleme:
Çanakkale'de jandarma, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 27 adet elektronik sigara ve 220 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirdi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 27 adet elektronik sigara ve 220 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21-27 Ekim tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Çanakkale merkez ve Çan ilçesinde olmak üzere toplam 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi. Operasyonlarda, 27 adet elektronik sigara ve 220 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
