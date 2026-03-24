Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalanmış, bunlardan 14'ü mahkemece tutuklanmıştır. Operasyon sırasında 103 aranan şahıs ve 12 araç yakalanmıştır.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-22 Mart tarihleri arasında 47 bin 657 şahıs ve 46 bin 600 araç sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 103 aranan şahıs ve 12 araç yakalandı. Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ise 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Kasten Yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Nafaka Hükümlerine Uymamak' suçundan hakkında tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Borçlunun Ödeme Şartını İhlal' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 'Ailenin Korunması' suçundan hakkında tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 25 şüpheli olmak üzere toplam 39 şüpheli yakalanırken 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba

Kuyumcularda altın kalmadı! Cama asılan yazı bomba

3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
Savaşta Putin'in uykularını kaçıran senaryo! Tarihi resti çektiler

Savaşta Putin'in uykularını kaçıran senaryo! Tarihi resti çektiler
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı