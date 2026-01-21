Haberler

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 organizatör tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekipleri, 9-15 Ocak tarihleri arasında düzenledikleri 7 operasyonda insan kaçakçılığı şebekelerine yönelik 9 organizatör ve 58 kaçak göçmeni yakaladı. 5 organizatör tutuklandı, 4 organizatörün adli işlemleri sürüyor.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince insan kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 organizatör ve 58 kaçak göçmen yakalandı. 5 organizatör jandarmadaki işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9-15 Ocak tarihleri arasında 7 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 organizatör, 58 kaçak göçmen yakalandı. 4 araca el konuldu. 5 organizatör jandarmadaki işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4 organizatörün adli işlemleri devam ediyor. Olaylarda kullanıldığı tespit edilen 4 araç yediemin otoparkına teslim edildi. Yakalanan 58 kaçak göçmen idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

