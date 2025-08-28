Çanakkale'de İmamın Evi Yangında Küle Döndü

Çanakkale'de İmamın Evi Yangında Küle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, camide namaz kıldıran imam Ömer Yerik'in evi, namaz sırasında çıkan yangında tamamen yandı. Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde köy imamı camide namaz kıldırdığı sırada evi çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bayramiç ilçesine bağlı Üçyol köyünde imam Ömer Yerik (28) öğle namazı vakti saat 13.30 sıralarında köy camisinde namaz kıldırdığı sırada kaldığı lojman evi alevlere teslim oldu. Lojman evinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve arazözlerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar

Fenerbahçe'nin neden elendiğini en iyi özetleyen anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.