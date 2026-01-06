Haberler

Çanakkale'de huzur uygulamalarında 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlügü tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 6 bin 740 şahıs ve 2 bin 362 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda 17 aranan şahıs yakalanırken, farklı suçlar kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Aralık 2025 ile 5 Ocak 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde 6 bin 740 şahıs, 2 bin 362 araç denetlendi. Denetimler neticesinde farklı suçlardan aranması bulunan 17 şahıs yakalanırken 355 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Huzur uygulamaları kapsamında düzenlenen aramalarda toplamda; 73,30 gram narkotik madde, 446 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 750 TL ele geçirildi. Aramalarda 30 şüpheli şahsa adli işlem başlatılırken içlerinden 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem yapılan 2 şahıs tutuklandı. Denetimler sırasında kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 43 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
